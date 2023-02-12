Назван лучший гель для умывания, предназначенный для кожи с прыщами и черными точками: эффект налицо

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг реально работающих гелей для умывания, созданных специально для проблемной кожи с прыщами и черными точками. Они ориентировались на реальные отзывы пользователей.

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Потребители отмечали действенность и эффективность гелей, а также удобство и комфорт использования.

Лучшим гелем для умывания был назван Uriage Hyseac французской марки. Второе место тоже заняло средство из Франции – VICHY Normaderm Phytosolution. Третью позицию отдали бюджетному индийскому гелю Himalaya Herbals.

Источник: markakachestva.ru.