Названы лучшие духи Chanel: уже 10 лет женщины обожают этот аромат – мужчины тоже в восторге

Духи Chanel уже давно стали легендой, ведь они пользуются популярностью у людей более 100 лет. Эти ароматы всегда отличались особой притягательностью и женственностью.

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А дамы, которые ими пользуются, всегда ассоциируются с роскошью и шиком, притягивая к себе внимание мужчин.

Эксперты «МаркиКачества» назвали самые лучшие духи бренда Chanel, которые много лет пользуются популярностью у пользователей. На первое место они поставили Chanel 1932 с ненавязчивым ароматом, выпущенные в 2013 году, но до сих пор не утратившие своей актуальности.

На втором месте оказались духи Chanel Cuir de Russie, которые впервые вышли в 2007 году. Покупателям нравится роскошь и чувственность парфюма.