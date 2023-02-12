На счет карточек «Мир» принято однозначное решение: владельцам озвучены изменения о тратах

На счет карточек «Мир» принято однозначное решение: владельцам озвучены изменения о тратах

Банковская карта. Фото: Global Look Press

Возможности платежной системы прогрессируют.

В Египте скоро российские туристы смогут расплачиваться отечественными картами «Мир». Важное решение сообщил соотечественникам посол России в Египте Георгий Борисенко.

В настоящий момент правительства стран обсуждают этот момент, стараясь сделать его взаимовыгодным.

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Как рассказал Георгий Борисенко, страны уже не первый год обсуждают возможность взаиморасчета в национальной валюте. Кроме того, Россия и Египет хотят создать зону свободной торговли между ЕАЭС и АРЕ.

Отметим, что в скором времени, кроме Египта, российские туристы смогут расплачиваться в таких странах, как Куба и Венесуэла, где сейчас ведутся переговоры на этот счет.

Источник: t.me/rusembeg.

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