На счет карточек «Мир» принято однозначное решение: владельцам озвучены изменения о тратах

В Египте скоро российские туристы смогут расплачиваться отечественными картами «Мир». Важное решение сообщил соотечественникам посол России в Египте Георгий Борисенко.
В настоящий момент правительства стран обсуждают этот момент, стараясь сделать его взаимовыгодным.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Как рассказал Георгий Борисенко, страны уже не первый год обсуждают возможность взаиморасчета в национальной валюте. Кроме того, Россия и Египет хотят создать зону свободной торговли между ЕАЭС и АРЕ.
Отметим, что в скором времени, кроме Египта, российские туристы смогут расплачиваться в таких странах, как Куба и Венесуэла, где сейчас ведутся переговоры на этот счет.
Источник: t.me/rusembeg.