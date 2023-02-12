Топ-5 самого ароматного растворимого кофе: людям больше нравится, чем свежесваренный

Многие из нас любят просыпаться утром за чашечкой ароматного свежесваренного кофе. Но этот напиток не всегда есть под рукой и готовить его не так просто.
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А вот заварить растворимый может каждый, но далеко не всех устраивает его качество и аромат. Однако среди различных наименований можно все-таки найти те, которые почти не уступают кофе, приготовленному в кофемашине или в турке.
Эксперты «МаркиКачества» на основании реальных отзывов потребителей составили рейтнг самого вкусного, ароматного и качественного растворимого кофе. Многие пользователи говорили, что этот напиток им нравится даже больше вареного.
Самым вкусным кофе был назван Gevalia original производства Нидерландов. На втором месте – швейцарский кофе Bushido Kodo. На третьем — французский Carte Noire Original. На четвертом — опять швейцарский напиток Egoiste Velvet. Список пятерки лидеров завершил колумбийский кофе Cafe Esmeralda.
Источник: markakachestva.ru.