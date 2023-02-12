Топ-5 самого ароматного растворимого кофе: людям больше нравится, чем свежесваренный

Многие из нас любят просыпаться утром за чашечкой ароматного свежесваренного кофе. Но этот напиток не всегда есть под рукой и готовить его не так просто.

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А вот заварить растворимый может каждый, но далеко не всех устраивает его качество и аромат. Однако среди различных наименований можно все-таки найти те, которые почти не уступают кофе, приготовленному в кофемашине или в турке.