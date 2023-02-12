Удары со всех сторон: Глоба назвала страшный месяц для россиян – хуже трудно представить

Удары со всех сторон: Глоба назвала страшный месяц для россиян – хуже трудно представить

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Надежды Стрелец.

Астролог предрекла скорую беду.

Наш страна сейчас на пороге страшных событий, считает астролог Тамара Глоба. Уже в середине зимы она вступила в них и почувствовать на себе мы их сможем также в начале весны, то есть в марте.

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В это время будет определяться взаимодействие России с другими странами, вероятны теракты. Астролог посоветовала заранее подготовиться к этому и запастись «тревожным чемоданчиком» на случай беды.

Также тревожным месяцем для России станет май, когда удары будут со всех сторон, мы ощутим провокации на себе. Летом нам дадут передышку, а в конце года гражданам РФ вновь предстоит пережить серьезное напряжение на общеполитическом фоне.

Источник: rsute.ru.

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