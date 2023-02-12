23 тысячи рублей поступят абсолютно каждому россиянину на счет: озвучено одно условие

Этот момент четко прописан на законодательном уровне и обсуждению не подлежит. А вот сумма из федеральной казны может дополнятся выплатами из региональных бюджетов.

Например, в Московской области за усыновление или оформление опекунства над сиротой гражданин может получить 42 тысячи рублей.

Средства полагаются тем гражданам, которые решатся на благое дело – взять на воспитание ребенка из детского дома.

Для получения денег нужно написать заявление Соцфонд по прописке, подав все необходимые документы.

Источник: primpress.ru.