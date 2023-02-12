23 тысячи рублей поступят абсолютно каждому россиянину на счет: озвучено одно условие

Россияне могут получить на свои счета 23 тысячи рублей от государства при выполнении одного обязательного условия.
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Этот момент четко прописан на законодательном уровне и обсуждению не подлежит. А вот сумма из федеральной казны может дополнятся выплатами из региональных бюджетов.
Например, в Московской области за усыновление или оформление опекунства над сиротой гражданин может получить 42 тысячи рублей.
Средства полагаются тем гражданам, которые решатся на благое дело – взять на воспитание ребенка из детского дома.
Для получения денег нужно написать заявление Соцфонд по прописке, подав все необходимые документы.
Источник: primpress.ru.