Кошельки опустеют: с 1 марта в России вырастут счета за «коммуналку»

На этот раз были внесены изменения в правила определения нормативов потребления ЖКУ и ресурсов. Изменения затронут оплату воды, электричества и водоотведения. Согласно нововвдениям за основу можно будет брать показания счетчиков в домах с аналогичными особенностями конструкции.

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«Люди будут платить равномерно в течение года. Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост», — объяснила Вепрецкая в беседе с «Парламентской газетой».

Напомним, что сейчас нормативы вычисляются исходя из мощности оборудования в квартире и удельных расходов ресурсов.