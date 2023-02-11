Кошельки опустеют: с 1 марта в России вырастут счета за «коммуналку»

Тарифы ЖКХ с каждым годом повышаются. Существуют разные льготы, в том числе для пенсионеров. Однако с 1 марта платежи за «коммуналку» вырастут. Отмечается, что появятся новые нормативы расхода тепловой энергии на подогрев воды. Глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая рассказала, что поменяется.
На этот раз были внесены изменения в правила определения нормативов потребления ЖКУ и ресурсов. Изменения затронут оплату воды, электричества и водоотведения. Согласно нововвдениям за основу можно будет брать показания счетчиков в домах с аналогичными особенностями конструкции.
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«Люди будут платить равномерно в течение года. Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост», — объяснила Вепрецкая в беседе с «Парламентской газетой».
Напомним, что сейчас нормативы вычисляются исходя из мощности оборудования в квартире и удельных расходов ресурсов.