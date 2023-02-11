Могут автоматически забирать с пенсии и пособий: россиян предупредили о массовых взысканиях

Порой случается так, что появляются долго. Они могут быть перед банками или это могут быть невыплаченные алименты. Судебные приставы такие долги автоматически списывают со счетов. Это может быть и пенсия.
К источникам доходов, с которых могут списываться долги по алиментам, относятся: пенсия с повышениями и надбавками, больничные, пособия по безработице и даже выплаты при сокращении штата.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«При этом взыскание не может быть обращено на денежные средства, полученные за вред здоровью, в связи со смертью кормильца, за травмы при исполнении, при катастрофах, стихийных бедствиях и терактах, по уходу за нетрудоспособными, за компенсацию проезда и лекарств, за командировки, за износ инструмента на работе», — подчеркнула адвокат Виктория Данильченко в беседе с «Лентой».
Эксперт также рассказала, что приставы даже наделены правом забрать некоторое имущество. В том числе и недвижимость. Но изымать жилье запрещено, если оно является единственным местом жительства должника.