Могут автоматически забирать с пенсии и пособий: россиян предупредили о массовых взысканиях

Порой случается так, что появляются долго. Они могут быть перед банками или это могут быть невыплаченные алименты. Судебные приставы такие долги автоматически списывают со счетов. Это может быть и пенсия.

К источникам доходов, с которых могут списываться долги по алиментам, относятся: пенсия с повышениями и надбавками, больничные, пособия по безработице и даже выплаты при сокращении штата.