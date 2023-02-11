Могут автоматически забирать с пенсии и пособий: россиян предупредили о массовых взысканиях

Деньги

Фото: Global Look Press

Долги по алименты могут списывать автоматически. Это делают судебные приставы.

Порой случается так, что появляются долго. Они могут быть перед банками или это могут быть невыплаченные алименты. Судебные приставы такие долги автоматически списывают со счетов. Это может быть и пенсия. 

К источникам доходов, с которых могут списываться долги по алиментам, относятся: пенсия с повышениями и надбавками, больничные, пособия по безработице и даже выплаты при сокращении штата.

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«При этом взыскание не может быть обращено на денежные средства, полученные за вред здоровью, в связи со смертью кормильца, за травмы при исполнении, при катастрофах, стихийных бедствиях и терактах, по уходу за нетрудоспособными, за компенсацию проезда и лекарств, за командировки, за износ инструмента на работе», — подчеркнула адвокат Виктория Данильченко в беседе с «Лентой».

Эксперт также рассказала, что приставы даже наделены правом забрать некоторое имущество. В том числе и недвижимость. Но изымать жилье запрещено, если оно является единственным местом жительства должника.

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