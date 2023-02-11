Начнут лишать прав с 12 февраля: водителей ждет неприятное изменение на АЗС

В России с каждым годом растет число автомобилистов. Зачастую меняются правила ПДД. А на этот раз водителям рассказали об изменениях, которые ждут их на заправках. В некоторых случаях автомобилистов будут лишать прав. Это будет происходить прямо на АЗС, если будет сделано серьезное нарушение.
Примечательно, что речь идет о тех водителях, которые садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Зачастую ДПС устраивают рейды, чтобы выявить таких нарушителей. А теперь полицейские могут заехать на бензоколонку.
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Отмечается, что в Самарской области между ГИБДД и сотрудниками заправок появилась договоренность. Работники АЗС будут передавать инспекторам информацию о пьяных водителях. Более того, призывать реагировать на серьезное нарушение будут и других автомобилистов.
Напомним, что на данный момент за езду в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет, пишет PRIMPRESS.