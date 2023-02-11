Сумма будет списана с карты: с 13 февраля Wildberries начнет брать деньги за мелкую услугу

11 февраля интернет-магазин Wildberries разослал своим клиентам объявление о некоторых изменениях в своей работе. Так, если получателю товара в пункте выдачи потребуется пакет, то теперь – с 13 февраля – его придется приобретать отдельно.

«Стоимость пакета составит от 6 до 15 рублей и будет списана с карты, которая указана с карты, которая указана в личном кабинете, - говорится в сообщении. – Пластиковые пакеты являются многоразовыми, поэтому вы может использовать их многократно. Там мы сможем сократить использование пластика и сохраним нашу природу».