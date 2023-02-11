Налог в 40% не за горами! Сделано важное заявление для россиян — платить придется всем

В России заговорили о почти трехкратном увеличении налога: с 15% до 40%, а в отдельных случаях даже до 55%.

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Директор Института нового общества и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов объяснил, что в случае нехватки денег государство всегда может выпустить облигации, «заняв» средства у крупного бизнеса. Правда, этот способ едва ли имеет шанс не жизнь, поскольку ценные бумаги непросто продать.

Как вариант, улучшить экономическую ситуацию в стране можно за счет повышения налога на прибыль предприятий. Однако этот способ, отмечает Колташов, обречен на провал.