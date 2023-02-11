За уши не оттащишь — так вкусно! Правильный рецепт блинов с мясом — получится у всех

Любая хозяйка по-своему делает блины с мясом. Рассказываем рецепт, после которого не захочется готовить иначе.

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Берем литр молока, 300-500 граммов муки, по 3 ст.л. сметаны и растительного масла, два яйца, 100 мл воды, пол чайной ложки соды, соль, перец, две луковицы и говяжий фарш.

1. Теплое молоко, соль, сметану и яйца взбиваем венчиком, всыпаем муку; мешаем.

2. В отдельную миску насыпаем соду, гасим ее кипятком и отправляем к общей массе. Вливаем растительное масло.

3. Говяжий фарш с луком, солью и перцем жарим до готовности. Блины следует готовить на заранее разогретой сковороде.

По материалам портала Real Food