Пришел за хлебом — ушел с целой корзиной продуктов: раскрыты хитрые уловки супермаркетов

Заставить без слов приобрести дополнительные товары — это, как оказалось, целая наука! Хитрые уловки супермаркетов раскрыл эксперт Пейдж Сондерс.

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По его словам, позиции в магазине расставлены таким образом, чтобы покупатель взял не только нужный ему хлеб. Для этого ритейлеры практикуют несколько рабочих способов.

Первый — это способ перемещения товаров. Продукцию специально убирают с привычных мест, чтобы покупатель тратил время на поиски чего-то конкретного и по пути покупал другие вещи.

Второй способ — это мнимый дефицит товара. Полупустые коробки могут вызывать желание купить продукт. Покупатели начинают думать, что это очень популярный товар и кладут его в корзину.

Еще один способ — стратегия убыточных лидеров. Ритейлеры намеренно занижают стоимость некоторых товаров, чтобы покупатель взял не только их, но и сопутствующие товары. Цена на них, как правило, будет заметно дороже.

По материалам The Sun.