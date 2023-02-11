«Мысли разгоняются»: Василиса Володина рассказала, что делать 11 февраля

С 11 февраля Меркурий, отвечающий за информацию и коммуникации, переходит в знак Водолея. Василиса Володина назвала такое взаимодействие приятным. И рассказала, что принесет людям эта небесная ситуация в субботу.

«Мысли разгоняются, вместе с тем растет количество информации, которую необходимо усвоить. Хорошее время, чтобы прокачать навык работы с данными, объединить усилия в мозговом штурме.

Сесть за статью или изучение астрологии, обновить портфолио, собрать и проанализировать обратную связь. Авторам текстов впору экспериментировать со стилем, технарям — тестировать новый продукт», - дала несколько советов Володина в Telegram.