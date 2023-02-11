Стала известна судьба рубля: финансист поведал о февральской неизбежности

Рубли

Рубли. Фото: Global Look Press

Отечественная валюта сдает.

Финансисты говорят о неизбежном падении рубля в течение февраля. Оно началось 9 февраля и обусловлено множеством факторов, среди которых – запрет на российские энергоресурсы, «потолок» цен на нефть, снижение доходов от экспорта.

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В таких условиях рублю, что называется, не позавидуешь. Доллар быстро отыгрался за предыдущие падения и уже успел побить рекорд апреля 2022 года, перевалив за 73 рубля. И эта тенденция продолжится в феврале.

«В течение февраля курс доллара составит 76-78 рублей, а евро поднимется до отметки 80 рублей», - раскрыл судьбу рубля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сайту mk.ru.

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