Глоба предрек неизбежное 11 февраля: вот что нужно делать в опасную субботу

Многие люди в нетерпении ждут выходных, чтобы как следует расслабиться и отдохнуть. но, судя по прогнозам астрологов, в наступивший уикенд лучше держать ухо востро, поскольку грядут опасности.
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О них рассказал сын Тамары и Павла Глобы, продолжающий дело своих знаменитых родителей, - астролог Богдан Глоба. Почему он назвал субботу 11 февраля взрывной, и что делать, чтобы избежать опасностей, звездочет объяснил в прогнозе.
«Суббота подарит прекрасные шансы для решения финансовых вопросов в первой половине дня, но ближе к вечеру опасная и взрывная. Ни с кем не ругайтесь и контролируйте то, что от вас зависит», - предупредил эксперт подписчиков в Telegram.