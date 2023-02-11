Особенно ночью: Глоба предупредил об опасности 12 февраля

Конец второй недели февраля – не лучшее время расслабляться. Об этом сообщил астролог Богдан Глоба, сын знаменитых звездочетов страны Тамары и Павла Глобы. Исследователь небосвода предрек опасности на 11 февраля, а также ночь 12 числа, воскресенье. О чем рассказал подробнее в своем Telegram-канале.

«Воскресенье неудачно для переговоров, но хорошо подходит для саморазвития и рутинной работы. Прислушивайтесь к близким. Ночь требует осторожности», - написал Глоба-младший.

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