По 600 рублей за килограмм: ценовой взрыв добрался до овощей

Все рекорды предыдущего года в ценовом сегменте побили огурцы, подорожав в два раза. В среднем, сегодня килограмм зеленых в Москве уже превышает 350 рублей, а в регионах и все 600, и это не предел, говорят эксперты. Фермер Игорь Васильев объяснил такой ценовой взрыв тем, что наступил несезон.

«Выращивание овощей в нашем климате затратное дело, особенно зимой. С нового года поднялись тарифы на электроэнергию, на газ и тепло. А для тепличного хозяйства – это основные затраты. Поэтому мы сейчас, даже подняв цены на свою продукцию, с трудом выходим в плюс».

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Другой специалист, знакомый с ситуацией, указывает на еще одну причину, по которой случился ценовой взлет. Раньше овощи, и в частности огурцы, поставляли из Европы поляки, сербы, болгары, турки. Сейчас обстановка в мире сложилась таким образом, что прямых отгрузок нет давно – санкции прервали все контакты, поскольку из-за логистики поставщики отпали.

«Получается, поставщиков на рынке мало, а те, что есть, могут диктовать любые цены», - резюмировал сайту mk.ru Георгий, сотрудник одной из московских торговых сетей.