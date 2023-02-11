Вот как можно спасти любимую тушь от высыхания: вы даже не догадывались!

Несмотря на огромный ассортимент косметики в магазинах, каждая модница выбирает, как правило, среди тушей одну-единственную, ту, что устраивает во всем. Но любая, даже самая дорогая, от ежедневного использования подсыхает. Не торопитесь заменять ее на новую.

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Существует простой способ «освежить» подсыхающую тушь в тюбике. Ни в коем случае не плюйте в нее, не лейте воду или иную жидкость – так продукт станет непригодным моментально. А лучше опустите плотно закрытый тюбик в стакан с горячей водой, подержите ненадолго там и используйте как обычно. Тушь заметно посвежеет и «оживет».

По материалам сайта Pensnews