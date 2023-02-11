Пойдет на рекорд? Вот что до конца февраля произойдет с долларом – эксперт

Ситуация, сложившаяся в экономике в феврале, сыграла на руку доллару. Он показал рост и «опрокинул» отечественную валюту. Но до конца месяца этот расклад с курсом валют будет сохраняться.

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев объяснил – причины кроются в нескольких факторах. Это и вступившее в силу с 5 февраля эмбарго на российские нефтепродукты, и информация Минфина о бюджетной «дыре» в 1,76 трлн рублей за январь, и сокращение доходов от экспорта товаров по сравнению с январем 2022 года в 3,5 раза.

«Что не могло не повлиять на динамику рубля, который продолжит слабеть по мере нарастания проблем с экспортными поставками. Вероятно, в течение февраля курс доллара составит 76-78 рублей, а евро поднимется до отметки 80 рублей», - предрек эксперт.

По материалам сайта mk.ru