Работающим пенсионерам проведут индексацию: когда и на сколько?

У работающих пенсионеров появилась надежда на индексацию, которой они были лишены несколько лет, с момента начала пенсионной реформы. Ежегодное повышение, отметим, сейчас у этой категории получателей выглядит как перерасчет в августе, и составляет он примерно 100-200 рублей надбавки за те страховые взносы, которые работодатель перевел в Социальный фонд за предыдущий год.

Пенсионеры не были согласны с таким подходом. Они просили давно, чтобы им повышали выплату, как и всем остальным, ежегодно и в общем порядке. Потом что сейчас, чтобы получить индексацию, как у всех, им необходимо официально уйти с работы и не трудиться в течение месяца.

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Но, судя по всему, работающим могут вернуть индексацию пенсий. Об этом говорят в Госдуме. Депутат Оксана Дмитриева от фракции «Справедливая Россия – за правду!» обнадежила трудящихся пожилых, что повышение их пенсий в общем порядке состоится, причем, на рекордный процент. Речь идет об индексации за се пропущенные годы. Когда именно это произойдет, не сообщается – закон еще не принят.

По материалам сайта Pensnews