«Опасная и взрывная»: Глоба предупредил про субботу 11 февраля – всем приготовиться

Вторая неделя февраля завершается не менее напряженно, чем была в начале. Астролог Богдан Глоба предупреждал о том, что на старте и финише семидневка с 6 по 12 числа окажется напряженной как энергетически так и событийно. И суббота, 11 февраля – не время расслабляться. Потому что грядут довольно серьезные опасности.

«Суббота подарит прекрасные шансы для решения финансовых вопросов в первой половине дня, но ближе к вечеру опасная и взрывная. Ни с кем не ругайтесь и контролируйте то, что от вас зависит», - предрек Глоба-младший в Telegram.

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