Доллар «скукоживается», скоро «похороны»: известный американский профессор обозначил сроки коллапса

О том, что американский доллар постепенно утрачивает статус мировой валюты, разговоры ходят уже давно.
Подтверждает их обоснованность известный американский профессор Нуриэль Рубини. Ученый в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года, так что его выводам можно верить.
Как считает Нуриэль Рубини, доллар утратит свое влияние и будет «похоронен» в течение ближайших десяти лет.
Рубини связал это с целым рядом факторов, ключевой среди которых состоит в том, что мир все сильнее делится на два геополитических лагеря. И именно биполярный валютный режим в конечном итоге придет на смену однополярному.
Российские эксперты согласны с американским ученым. Для многих очевидно, что американская валюта некоторое время назад начала «скукоживаться».
«Доллар играет непропорционально большую роль в мировой экономике и на международных финансовых рынках, если принять во внимание отношение размера экономики и населения США к общемировым показателям», — отметил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.
По материалам 1prime.ru.