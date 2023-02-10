Доллар «скукоживается», скоро «похороны»: известный американский профессор обозначил сроки коллапса

О том, что американский доллар постепенно утрачивает статус мировой валюты, разговоры ходят уже давно.

Подтверждает их обоснованность известный американский профессор Нуриэль Рубини. Ученый в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года, так что его выводам можно верить.

Как считает Нуриэль Рубини, доллар утратит свое влияние и будет «похоронен» в течение ближайших десяти лет.

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