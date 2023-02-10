Доллар «скукоживается», скоро «похороны»: известный американский профессор обозначил сроки коллапса

Изображение доллара

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Американский ученый Нуриэль Рубини, предсказавший глобальный кризис 2008 года, спрогнозировал завершение эпохи доллара.

О том, что американский доллар постепенно утрачивает статус мировой валюты, разговоры ходят уже давно. 

Подтверждает их обоснованность известный американский профессор Нуриэль Рубини. Ученый в свое время предсказал глобальный кризис 2008 года, так что его выводам можно верить.

Как считает Нуриэль Рубини, доллар утратит свое влияние и будет «похоронен» в течение ближайших десяти лет.

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Рубини связал это с целым рядом факторов, ключевой среди которых состоит в том, что мир все сильнее делится на два геополитических лагеря. И именно биполярный валютный режим в конечном итоге придет на смену однополярному.

Российские эксперты согласны с американским ученым. Для многих очевидно, что американская валюта некоторое время назад начала «скукоживаться».

«Доллар играет непропорционально большую роль в мировой экономике и на международных финансовых рынках, если принять во внимание отношение размера экономики и населения США к общемировым показателям», — отметил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

По материалам 1prime.ru.

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