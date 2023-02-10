Срочно бегите в банк: названа лучшая валюта для хранения сбережений — и это не доллар

Мешок с россыпью монет

Мешок с россыпью монет. Фото: Global Look Press

Руководство Центробанка сделало заявление для россиян.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время встречи с журналистами в числе прочего рассказала, в какой валюте россиянам сейчас лучше всего хранить свои сбережения.

По мнению руководителя регулятора, самый лучший вариант сегодня — это не евро и не доллары, а национальная валюта. 

«Мы делаем все, для того чтобы было выгодно хранить валюту в рублях, чтобы рублевые сбережения не обесценивались», — заявила Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале ЦБ РФ.

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Напомним, ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что принято решение не менять ключевую ставку. Она осталась на уровне 7,5% годовых. Возможно, что в течение года она изменится.

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