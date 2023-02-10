Срочно бегите в банк: названа лучшая валюта для хранения сбережений — и это не доллар

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время встречи с журналистами в числе прочего рассказала, в какой валюте россиянам сейчас лучше всего хранить свои сбережения.

По мнению руководителя регулятора, самый лучший вариант сегодня — это не евро и не доллары, а национальная валюта.