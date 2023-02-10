Будет подъем или спад? Что ждет экономику России в 2023 году — самое важное заявление

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сделала прогноз по поводу экономического состояния страны в 2023 году. По ее словам, существенные структурные изменения экономики в этом году продолжатся.
Центробанк улучшил прогноз уровня ВВП России в 2023 году. Если в прошлом году на фоне санкционного давления этот показатель был снижен до 2,5%, то в этом году есть все предпосылки для его роста.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
«Экономика активно адаптируется к происходящим изменениям. Мы оцениваем снижение ВВП за 2022 год в 2,5%. На текущий год наш прогноз по динамике ВВП — от минус 1 до плюс 1 процента», — отметила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
По материалам vnimanie.pro.