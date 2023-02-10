Будет подъем или спад? Что ждет экономику России в 2023 году — самое важное заявление

Пачка денег

Пачка денег. Фото: Global Look Press

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сделала оптимистичный прогноз.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сделала прогноз по поводу экономического состояния страны в 2023 году. По ее словам, существенные структурные изменения экономики в этом году продолжатся.

Центробанк улучшил прогноз уровня ВВП России в 2023 году. Если в прошлом году на фоне санкционного давления этот показатель был снижен до 2,5%, то в этом году есть все предпосылки для его роста.

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«Экономика активно адаптируется к происходящим изменениям. Мы оцениваем снижение ВВП за 2022 год в 2,5%. На текущий год наш прогноз по динамике ВВП — от минус 1 до плюс 1 процента», — отметила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По материалам vnimanie.pro.

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