Загустители, консерванты и прочая отрава: из чего на самом деле делают магазинный майонез – настоящий яд, а не еда

Майонез, который продается в супермаркетах, опасен для здоровья. Об этом врачи говорят уже давно.

Дело в том, что в составе продукта, приготовленного промышленным способом, входят вредные для организма вещества: рафинированные масла, яичный порошок, сахар, загустители, консерванты. Они превращают майонез в настоящую отраву.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».