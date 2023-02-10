Загустители, консерванты и прочая отрава: из чего на самом деле делают магазинный майонез – настоящий яд, а не еда

Майонез, который продается в супермаркетах, опасен для здоровья. Об этом врачи говорят уже давно.
Дело в том, что в составе продукта, приготовленного промышленным способом, входят вредные для организма вещества: рафинированные масла, яичный порошок, сахар, загустители, консерванты. Они превращают майонез в настоящую отраву.
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Тем, кто не может отказаться от майонеза, врачи советуют готовить его самостоятельно. Рецептов домашнего майонеза - масса.
«Поэтому лучшим решением будет приготовление майонеза своими руками дома. Вы будете это делать из понятных вам продуктов, которые по-настоящему полезны для здоровья», - порекомендовала доктор натуропат, нутрициолог, биохимик Екатерина Новикова.
По материалам vnimanie.pro.