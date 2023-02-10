Берите срочно, пока это возможно: в России повысят ставки по кредитам – Центробанк сделал предупреждение

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сделала в эту пятницу, 10 февраля, ряд важных заявлений. В том числе, и касающиеся ключевой ставки, от которой зависит стоимость банковских кредитов для населения России.

По итогам совещания директоров Банка России было решено пока оставить ключевую ставку на прежнем уровне - 7,5%. Но глава Центробанка Эльвира Набиуллина сделала акцент на том, что так будет не всегда. В этом году ставка обязательно будет пересмотрена в сторону повышения, а это значит, что станут дороже кредиты. Но правда, это означает и повышение процентов по банковским вкладам.

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