Рубль восстал после резкого обрушения: объявлен абсолютно новый курс валют — осталось каких-то два дня, и все

Центральный банк России опубликовал курс валют на два ближайших дня — субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля. Действовать он будет до начала торгов в понедельник, 13 февраля. А потом — все, будет объявлен новый курс.
Национальная валюта на торгах в эту пятницу, 10 февраля, восстала после резкого падения в четверг, 9 февраля. Рубль смог не только устоять, но и отыграться.
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По итогам торгов доллар пошел на постепенное снижение: американская валюта упала на 10 копеек, ее стоимость составит 72,79 рубля. Евро также снизился на 26 копеек, стоимость европейской валюты составит 78,05 рубля.
По материалам vnimanie.pro.