Рубль восстал после резкого обрушения: объявлен абсолютно новый курс валют — осталось каких-то два дня, и все

Центральный банк России опубликовал курс валют на два ближайших дня — субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля. Действовать он будет до начала торгов в понедельник, 13 февраля. А потом — все, будет объявлен новый курс.

Национальная валюта на торгах в эту пятницу, 10 февраля, восстала после резкого падения в четверг, 9 февраля. Рубль смог не только устоять, но и отыграться.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».