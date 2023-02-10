Чтобы не взорвался смартфон: как уберечься от опасности

Аккумулятор смартфона может взорваться, если пользоваться гаджетом неправильно. Необходимо всегда принимать во внимание мощность и другие характеристики устройства. Киберэксперт Сергей Вакулин подчеркивает: сколько прослужит аккумулятор — зависит от производителя. Известно, например, что смартфоны Samsung могут работать без замены аккумулятора до трех лет.

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