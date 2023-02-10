Чтобы не взорвался смартфон: как уберечься от опасности

Аккумулятор смартфона может взорваться, если пользоваться гаджетом неправильно. Необходимо всегда принимать во внимание мощность и другие характеристики устройства. Киберэксперт Сергей Вакулин подчеркивает: сколько прослужит аккумулятор — зависит от производителя. Известно, например, что смартфоны Samsung могут работать без замены аккумулятора до трех лет.
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«При запуске мощных игр или приложений идет прямое воздействие на процессор и оперативную память. Если аккумулятор начинает сильно нагреваться, то необходимо незамедлительно прекратить использование приложения и очистить ОЗУ (оперативную память). При долговременном использовании смартфона в нагревающем виде это может привести не только к поломке самого смартфона, но и даже взрыву аккумулятора», — предупреждает Вакулин.
По материалам издания «РИАМО»