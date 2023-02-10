«Видеть всю подноготную»: Володина раскрыла, что произойдет 10 февраля у людей

Новый астропрогноз у себя в Telegram-канале Василиса Володина посвятила новому дню февраля, 10 числа. На эту пятницу звездочет сделала предупреждение людям о том, что рубить правду-матку лучше осторожно, хоть день и подходит идеально для этого. Впрочем, обо всем по порядку.
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«Меркурий добегает до Плутона, а значит время тренировать прозорливость и умение видеть всю подноготную: зависть под любезностью, обман в заманчивом предложении о работе, спам-ссылки в письмах, сноски мелким шрифтом в договорах.
Заметили подвох? Говорите правду, спокойно и уверенно, словно искренне удивляетесь, как это собеседник сам этого не увидел.
А вот критиковать чужие результаты сегодня не стоит, если вас об этом не просят. Прочтут между строк и что-нибудь лишнее вполне могут вычитать», - предупредила астролог.