До конца февраля: вот что произойдет с рублем на бирже – финансист

Отечественная валюта 9 февраля резко просела по отношению к остальным денежным единицам. Доллар возвысился на 73 рубля, а евро достиг 78 за штуку. Это максимальные значения с апреля 2022 года. И эксперты предрекают, что до конца февраля ситуация сохранится.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
На состояние рубля сказывается несколько вещей. Это последствия эмбарго на российскую нефть и «потолок» цен на нее. Доходы казны падают. А расходы, наоборот, растут, объемы нацвалюты повышаются и приводят к ее ослаблению. Однако, если и еще один фактор, который влияет на ситуацию с падением рубля.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев объяснил сайту mk.ru, что происходит, и каким будет курс рубля до конца месяца.
«Согласно свежим данным ФТС, доходы от экспорта товаров по сравнению с январем 2022 года сократились в 3,5 раза. Что не могло не повлиять на динамику рубля, который продолжит слабеть по мере нарастания проблем с экспортными поставками. Вероятно, в течение февраля курс доллара составит 76-78 рублей, а евро поднимется до отметки 80 рублей», - прогнозирует эксперт.