До конца февраля: вот что произойдет с рублем на бирже – финансист

Отечественная валюта 9 февраля резко просела по отношению к остальным денежным единицам. Доллар возвысился на 73 рубля, а евро достиг 78 за штуку. Это максимальные значения с апреля 2022 года. И эксперты предрекают, что до конца февраля ситуация сохранится.

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На состояние рубля сказывается несколько вещей. Это последствия эмбарго на российскую нефть и «потолок» цен на нее. Доходы казны падают. А расходы, наоборот, растут, объемы нацвалюты повышаются и приводят к ее ослаблению. Однако, если и еще один фактор, который влияет на ситуацию с падением рубля.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев объяснил сайту mk.ru, что происходит, и каким будет курс рубля до конца месяца.