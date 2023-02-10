Доллар показал зубы: когда это прекратится, рассказал аналитик

Вторая неделя февраля преподнесла неприятный сюрприз россиянам – доллар начал расти, рубль упал. 9 февраля за «американца» на Мосбирже просили 72,8 рубля. Однако, главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич успокоил людей – долго это не продлится. Финансист считает, что уже к середине месяца рубль перестанет слабеть. И если цены на нефть восстановятся, то национальная денежная единица еще отыграется.

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Правда, на март картину Зварич рисует иную: «После прохождения пика налоговых выплат, рубль, скорее всего, возобновит негативную динамику, в результате чего в первой половине марта доллар предпримет попытку укрепиться выше 70-75 рублей».

По материалам сайта «Прайм»