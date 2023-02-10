«Лишь бы быстрее продать»: вот что происходит с ценами на квартиры - финансист

Цены на новые квартиры в столице будут падать. Это прогнозирует директор группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Ирина Носова.

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Тренд на снижение стоимости «квадратов» в новостройках, наметившийся еще в прошлом году, связан с искусственным завышением стоимости на 30%, когда застройщики начали выдавать нулевую ипотеку. В этом году ситуация будет меняться.

«Мы не ожидаем роста цен на недвижимость. Ожидаем стагнацию или даже снижение в пределах 10-15%. При этом на вторичном рынке недвижимости мы видим, что продавцы предлагают 5-10% дисконта, лишь бы только быстрее продать», - рассказала эксперт.

По материалам сайта Prime