Вплоть до Альцгеймера: врач рассказал, от каких опасных для здоровья вещей на кухне стоит отказаться

Врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о вещах на кухне, которые могут нанести вред здоровью. Специалист напомнил об опасности запекания еды в фольге.
В ее составе есть алюминий. Это нейротоксин, который накапливается в организме и вызывает болезнь Альцгеймера. Кутушов посоветовал заменить фольгу на пергаментную бумагу.
Врач посоветовал быть осторожнее с пакетами для запекания. Стоит следить, чтобы при запекании пакет не соприкасался с духовкой. Также специалист посоветовал не включать режим «Гриль» и не нагревать духовку больше, чем на 200 градусов, сообщает Pravda.Ru.
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Речь зашла и об опасности керамической посуды. Врач рекомендовал приобретать только дорогие товары из стопроцентной керамики. Иначе из-за высоких температур появляются трещины. В еду будут попадать свинец и кадмий.