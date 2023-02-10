Уже совсем скоро: эксперты раскрыли, когда подешевеют внезапно подорожавшие огурцы

Эксперты раскрыли, когда взлетевшие в цене огурцы вновь подешевеют. Эксперты считают, что уже к началу весны они станут доступнее в 1,5-2 раза.

В ассоциации «Теплицы России» заявили, что прекращение роста весной - это обычный процесс. После этого овощи начнут дешеветь, в том числе из-за первых урожаев. По прогнозам экспертов, снижение стоимости в реальных показателях будет выше, чем недавнее подорожание, пишет РИА Новости.