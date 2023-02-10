«Скрытые схемы»: чем обернется 10 февраля для людей, предупредил Глоба

Вторая неделя с 6 по 12 февраля подходит к финалу. Она стала непростой и потребовала от людей высокой работоспособности и усердия. Астролог Богдан Глоба у себя в Telegram рассказал про пятницу, 10 число, в которую нужно решить все вопросы и не откладывать их в долгий ящик. Что еще звезды обещают в этот день, сын Тамар и Павла Глобы поведал в своем микроблоге.

«Пятница дает шансы раскрыть скандальные истории и скрытые схемы вокруг. Оно и прекрасно! Лучше решить все сейчас, чем оставлять «на потом». Вечером посвятите время любимому делу и близким людям», - написал астролог.

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