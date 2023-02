Побалуйте себя: диетологи назвали три самых простых рецепта завтраков из разных уголков мира

Диетологи Билл Брэдли и Ким Явиц составили топ-3 самых популярных завтраков. Специалисты провели исследования в регионах, где люди отличаются отменным здоровьем и наибольшей продолжительностью жизни.

На основе этого и был составлен список. Редакторы Eat This, Not That представили самые простые и вкусные блюда из этого списка.

На первом месте топа йогурт с фруктами и орехами. Это один из самых распространенных вариантов завтрака в Греции и на Крите. Рецепт блюда прост. Нужно добавить в греческий йогурт без вкусовых добавок орехи, свежие или сушеные фрукты и немного меда. Полезнее всего использовать йогурт из овечьего молока.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Также диетологи назвали рис и бобовые. Это один из самых популярных завтраков на полуострове Никойя в Коста-Рике. Смесь бобов и риса, которую обычно подают с кукурузными лепешками и кофе, там называют «галло пинто». Фасоль и рис содержат большое количество белка.