Возьмите на заметку: тренер раскрыла лучшую замену бегу дома

Тренер Эдуард Кузьминов рассказал о лучшей замене бегу в домашних условиях. Специалист посоветовал высоко поднимать колени.
Упражнения нужно выполнять в пять кругов по одной минуте. В перерывах имитируя прыжки на скакалке, невысоко подпрыгивая. По мнению спортсмена, более 15 минут делать подобные упражнения совсем неэффективно, сообщает «Чемпионат».
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При этом нужно строго соблюдать диету для того, чтобы похудеть. В рационе обязательно должна быть зелень, если у человека нет противопоказаний.