С соблюдением некоторых условий: россиянам могут разрешить тратить маткапитал на покупку авто

«Граждане из числа лиц, получивших сертификат, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, или родившие (усыновившие) ребенка-инвалида, могут направить средства материнского капитала на приобретение автомобиля», — сказано в тексте документа, который опубликовали в думской электронной базе.

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И, наконец, приобретенную на средства маткапитала машину нельзя будет продавать в течение трех лет.

Ранее адвокат Оксана Головичева рассказала россиянам о том, как семьи могут использовать маткапитал для предоставления дошкольного образования. Она напомнила, что родители не могут напрямую оплатить из маткапитала любые развивающие занятия. Учреждения для этого должны получить аккредитацию. Но часто бывает так, что не все частные детские сады попадают в эту категорию.

Специалист порекомендовала родителям сначала проверить, есть ли у детского учреждения необходимая аккредитация.