«100 рублей в ближайшие месяцы»: стали известны прогнозы о курсе доллара на весну

Изображение доллара

Изображение доллара. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики рассчитали, сколько будет стоить американская валюта в ближайшие недели.

На этой неделе февраля доллар начал довольно активно расти по отношению к рублю. Причин падения курса рубля несколько. Но финансовые аналитики не склонны думать, что произойдет катастрофическое снижение стоимости национальной валюты.

То, что происходит на валютных торгах в эти дни, определяется окончанием налогового периода, есть еще один «груз» для нацвалюты — снижение стоимости нефти. Впереди еще одно испытание для рубля — последствия топливного эмбарго.

Но даже при таком раскладе рубль вряд ли скатится в пропасть и подешевеет.

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«Я не думаю, что доллар пробьет уровень 100 рублей в ближайшие месяцы, для этого нет достаточных причин, но при сохранении американским регулятором "ястребиной политики" курс доллара может подрасти к другим валютам. Поэтому я держу юани и доллары в своем портфеле и планирую наблюдать за развитием ситуации», — подчеркнула независимый финансовый консультант Юлия Попова.

По материалам Bankiros.ru

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