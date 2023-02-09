«100 рублей в ближайшие месяцы»: стали известны прогнозы о курсе доллара на весну

На этой неделе февраля доллар начал довольно активно расти по отношению к рублю. Причин падения курса рубля несколько. Но финансовые аналитики не склонны думать, что произойдет катастрофическое снижение стоимости национальной валюты.

То, что происходит на валютных торгах в эти дни, определяется окончанием налогового периода, есть еще один «груз» для нацвалюты — снижение стоимости нефти. Впереди еще одно испытание для рубля — последствия топливного эмбарго.

Но даже при таком раскладе рубль вряд ли скатится в пропасть и подешевеет.

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