Шарахнуло: оправдались худшие прогнозы о судьбе рубля — мороз по коже от нового курса валют

Оправдываются самые нерадостные прогнозы финансовых экспертов о курсе рубля. В этот четверг, 9 февраля, на биржевых торгах национальная валюта сильно просела.

По итогам дня доллар вырос на 1 рубль 31 копейку до 72,89 рубля. Евро подрос на 1 рубль 48 копеек до 78,32 рубля. От этих цифр становится жутковато тем, кто планировал покупать валюту в ближайшее время, — мороз по коже.

Рубль по-прежнему остается под давлением из-за потолка цен на нефть, а увеличение продаж валюты Минфином служит противовесом этого ослабления.

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