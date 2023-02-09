Евро попало под полный запрет: принято новое решение по заграничной валюте

Стало известно о новом решении, касающемся иностранной валюты в России. В частности, речь идет о евро. Европейская валюта оказалась под запретом.
Фонд национального благосостояния теперь будет формироваться за счет рублевых поступлений.
«Если вопрос, будет ли евро в структуре ФНБ обнулен, — он обязательно будет обнулен в этом году. В ФНБ и рубли могут быть», — пояснил замминистра финансов России Владимир Колычев.
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Владимир Колычев сделал акцент на том, что в структуре ФНБ есть и другие валюты, но по новым нормативам не более 60% валютных средств могу составлять китайский юань и до 40% — золото.
По материалам ТАСС.