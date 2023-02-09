Уже решено: у российских пенсионеров могут забрать половину пенсии

Российских пенсионеров могут лишать половины пенсии, если у них будут копиться долги за коммунальные услуги или по кредитам. Но этот факт еще нужно будет доказать в суде.

Если пенсионера признают должником, то судебным приставам дадут право списывать 50% с ежемесячной выплаты в месяц. При этом прожиточный минимум на счету человека должен остаться. В 2023 году он составляет 12 363 рубля.

Если у пенсионера есть другие источники дохода, то списывать долги будут оттуда. Пенсию тогда не тронут.

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