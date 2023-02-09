Доллар резко подорожал! И это еще не потолок: все сделано специально — люди ошарашены

Те, кто предрекали рублю уверенное укрепление на валютном рынке, наверняка сейчас разочарованы.
Утренние торги на Мосбирже 9 февраля ошарашили народ. Доллар перевалил за 73 рубля, а евро достигло рекордных 78 рублей.
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Эксперты считают, что это далеко не предел, иностранная валюта будет подниматься в цене и дальше относительно рубля.
Как полагает финансовый аналитик Владислав Антонов, на рост иностранной валюты и падение курса рубля повлияла новость о возможности единоразовых добровольных взносов бизнеса из прибыли за 2022 год в бюджет.
Также на рубль негативно повлиял дефицит российского бюджета, который необходимо компенсировать. Таким образом рубль был ослаблен намеренно.
«Повышенный дисконт на российские энергоресурсы снизил наполняемость бюджета, а ослабление рубля — один из способов сократить его дефицит», — сказал Антонов.
Источник: primpress.ru.