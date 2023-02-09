Сразу плывут: женские имена, от которых мужчины сходят с ума

Психологи уверены, что имя человека напрямую влияет на судьбу. Где-то может навредить, а где-то, наоборот, принести огромную удачу.

Вы замечали, что некоторых женщин задаривают подарками, а некоторые не могут устроить свою личную жизнь и мучаются. Специалисты говорят, что есть имена, которые притягивают внимание мужчин как магнит.

Например, Олеся. Это имя, по мнению психологов, обладает магическим притяжением для мужчин. Представители сильного пола способны горы свернуть ради этих женщин.

Тем же успехом пользуются Алисы и Анастасии. Эти женщины сильные и в то же время мягкие. Мужчины готовы пойти на многое, лишь бы они были счастливы.

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