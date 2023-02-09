Никакого пальмового масла и антибиотиков: названы лучшие конфеты, которые безопасны для детей

Россиянам назвали марку конфет, которая отличается качеством и безопасностью. Многие считают, что найти такой продукт без пальмового масла и трансжиров на полках магазинов практически невозможно. Однако эксперты Росконтроля настаивают на обратом. Оценив результат многочисленных исследований данного «сладкого» сегмента рынка, они получили следующие данные.

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