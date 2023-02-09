Никакого пальмового масла и антибиотиков: названы лучшие конфеты, которые безопасны для детей

Россиянам назвали марку конфет, которая отличается качеством и безопасностью. Многие считают, что найти такой продукт без пальмового масла и трансжиров на полках магазинов практически невозможно. Однако эксперты Росконтроля настаивают на обратом. Оценив результат многочисленных исследований данного «сладкого» сегмента рынка, они получили следующие данные.
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В рейтинге безопасной и качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье». Эксперты Росконтроля уточнили, что в составе лакомства нет антибиотиков, а сам продукт полностью безопасен и соответствует всем стандартам.
Достоинства
- Безопасные.
- Соответствует стандарту.
- Глазурь не содержит трансжиров.
По материалам Primpress.