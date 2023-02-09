Никакого пальмового масла и антибиотиков: названы лучшие конфеты, которые безопасны для детей

Никакого пальмового масла и антибиотиков: названы лучшие конфеты, которые безопасны для детей

Лучшие конфеты без пальмового масла. Фото: Global Look Press

Исследованиями в этой области поделились эксперты Росконтроля.

Россиянам назвали марку конфет, которая отличается качеством и безопасностью. Многие считают, что найти такой продукт без пальмового масла и трансжиров на полках магазинов практически невозможно. Однако эксперты Росконтроля настаивают на обратом. Оценив результат многочисленных исследований данного «сладкого» сегмента рынка, они получили следующие данные. 

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В рейтинге безопасной и качественной «безпальмовой» продукции оказались конфеты из халвы «Мишкино счастье». Эксперты Росконтроля уточнили, что в составе лакомства нет антибиотиков, а сам продукт полностью безопасен и соответствует всем стандартам.

Достоинства

  • Безопасные.
  • Соответствует стандарту.
  • Глазурь не содержит трансжиров.

По материалам Primpress.

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