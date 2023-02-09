Роскачество обнаружило лучшие сосиски из натурального мяса: без сои и крахмала

Любая хозяйка знает, чем порадовать домашних. Если дел невпроворот, а в холодильнике пусто, спасти ситуацию может простое блюдо на скорую руку. Наши соотечественники со студенческой поры обожают соски с горчицей и горошком.

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Роскачество в помощь придирчивым домохозяйкам провело исследование, задача которого была выявить лучшие сосиски из натурального мяса. Для этого была проверена продукция 20 торговых марок. Перед экспертами стояла цель выявить: действительно ли сосиски изготовлены из мяса, заявленного в составе. Их также проверили на антибиотики и сою. Результат всех порадовал.