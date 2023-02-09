Роскачество обнаружило лучшие сосиски из натурального мяса: без сои и крахмала

Любая хозяйка знает, чем порадовать домашних. Если дел невпроворот, а в холодильнике пусто, спасти ситуацию может простое блюдо на скорую руку. Наши соотечественники со студенческой поры обожают соски с горчицей и горошком.
Еще больше полезных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Роскачество в помощь придирчивым домохозяйкам провело исследование, задача которого была выявить лучшие сосиски из натурального мяса. Для этого была проверена продукция 20 торговых марок. Перед экспертами стояла цель выявить: действительно ли сосиски изготовлены из мяса, заявленного в составе. Их также проверили на антибиотики и сою. Результат всех порадовал.
Одними из топовых были признаны сосиски молочные «Дымов». Продукция сделана из говядины и свинины с добавлением молока. У сосисок однородный цвет и консистенция. Вкус у продукта с молочными нотами, в составе есть пряности. Сосиски «Дымов» хороши тем, что в них нет крахмала, сои и растительных компонентов — они полностью соответствуют ГОСТу. Вся информация, указанная на упаковке, соответствует действительности.
И к тому же в рейтинге Роскачества эти сосиски на первом месте среди молочных сосисок. В 2020 году продукт был награжден Российским знаком качества
По материалам kp.ru.