Роскачество обнаружило лучшие сосиски из натурального мяса: без сои и крахмала

Роскачество обнаружило лучшие сосиски из натурального мяса: список доступен россиянам

Лучшие сосиски. Фото: Global Look Press

Названа одна из лучших торговых марок молочных сосисок.

Любая хозяйка знает, чем порадовать домашних. Если дел невпроворот, а в холодильнике пусто, спасти ситуацию может простое блюдо на скорую руку. Наши соотечественники со студенческой поры обожают соски с горчицей и горошком. 

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Роскачество в помощь придирчивым домохозяйкам провело исследование, задача которого была выявить лучшие сосиски из натурального мяса. Для этого была проверена продукция 20 торговых марок. Перед экспертами стояла цель выявить: действительно ли сосиски изготовлены из мяса, заявленного в составе. Их также проверили на антибиотики и сою. Результат всех порадовал.

Одними из топовых были признаны сосиски молочные «Дымов». Продукция сделана из говядины и свинины с добавлением молока. У сосисок однородный цвет и консистенция. Вкус у продукта с молочными нотами, в составе есть пряности. Сосиски «Дымов» хороши тем, что в них нет крахмала, сои и растительных компонентов — они полностью соответствуют ГОСТу. Вся информация, указанная на упаковке, соответствует действительности. 

И к тому же в рейтинге Роскачества эти сосиски на первом месте среди молочных сосисок. В 2020 году продукт был награжден Российским знаком качества

По материалам kp.ru. 

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