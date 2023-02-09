Эксперты назвали лучший черный чай в пакетиках: не хуже крупнолистового, реально качественный

Эксперты назвали лучший черный чай в пакетиках: не хуже крупнолистового, реально качественный

Чай. Фото: Global Look Press

Стоит он недешево, но зато вкус радует.

Эксперты «МаркиКачества» назвали самые лучший быстрозаваривающейся черный чай в пакетиках. Стоит он недешево, но зато, как отмечают пользователи, напиток почти не отличишь от того, что готовится в чайниках.

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На первое место среди черных чаев эксперты поставили немецкий бренд Althaus. Попить такой напиток удастся в основном в кафе и ресторанах. Для магазинов это редкое явление.

На втором месте  оказался французский чай Dammann, это элитный напиток, который чаще всего покупают в подарок для особых случаев.

На третьем — напиток из Шри-Ланки Tipson, который не только выращивается там, но и расфасовывается.

Источник: markakachestva.ru.

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