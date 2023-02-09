Топ-5 лучших женских духов Chanel: ароматы, которые пахнут роскошью

Топ-5 лучших женских духов Chanel: ароматы, которые пахнут роскошью

Духи. Фото: Global Look Press

Этот парфюм никогда не теряет своей актуальности.

Духи Chanel по праву считаются самыми женственными. Большинство из них имеют категорию универсальных. Ими можно пользоваться много лет, не опасаясь, что они потеряют свою актуальность.

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Эксперты «МаркиКачества» на основании реальных отзывов пользователей составили топ женских духов марки Chanel.

На первое место они поставили Chanel Аромат 1932 с лучшим пудровым, цветочным и древесно-мускусным ароматом.

На второе определили Chanel Cuir de Russie с нотками кожи. На третье – Chanel Coco Mademoiselle, который имеет сильный шлейф, также отличается максимальным количеством наград.

На четвертом месте оказались духи Chanel Coco Noir, они самые бюджетные в линейке. Духи  Chanel Chance Eau Tendre замкнули пятерку лидеров, они отличаются нежностью аромата.

Источник: markakachestva.ru.

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