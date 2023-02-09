Топ-5 лучших женских духов Chanel: ароматы, которые пахнут роскошью

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Эксперты «МаркиКачества» на основании реальных отзывов пользователей составили топ женских духов марки Chanel.

На первое место они поставили Chanel Аромат 1932 с лучшим пудровым, цветочным и древесно-мускусным ароматом.

На второе определили Chanel Cuir de Russie с нотками кожи. На третье – Chanel Coco Mademoiselle, который имеет сильный шлейф, также отличается максимальным количеством наград.

На четвертом месте оказались духи Chanel Coco Noir, они самые бюджетные в линейке. Духи Chanel Chance Eau Tendre замкнули пятерку лидеров, они отличаются нежностью аромата.

Источник: markakachestva.ru.