Почему работающим пенсионерам не стоит даже надеяться на индексацию: мнение эксперта

Почему работающим пенсионерам не стоит даже надеяться на индексацию: мнение эксперта

Деньги. Фото: Global Look Press

Им нужно сделать выбор – уйти на отдых совсем или смириться с существующим положением.

Финансовый консультант Татьяна Волкова сказала, что работающим пенсионерам даже надеяться не стоит на индексацию их пенсий.

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«Мы живем в социальном государстве, которое позиционирует пенсию не как способ реализации всех потребностей человека, а как инструмент покрытия его минимальных нужд в пожилом возрасте», — сказала Татьяна Волкова журналистам портала «А теперь внимание!»

По словам эксперта, у работающих пенсионеров есть дополнительный источник дохода, а значит в увеличении выплат они по сути не нуждаются. Государство не стремится повышать уровень благосостояния пенсионеров, а лишь старается, чтобы они имели самое необходимое.

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