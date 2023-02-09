Почему работающим пенсионерам не стоит даже надеяться на индексацию: мнение эксперта

«Мы живем в социальном государстве, которое позиционирует пенсию не как способ реализации всех потребностей человека, а как инструмент покрытия его минимальных нужд в пожилом возрасте», — сказала Татьяна Волкова журналистам портала «А теперь внимание!»

По словам эксперта, у работающих пенсионеров есть дополнительный источник дохода, а значит в увеличении выплат они по сути не нуждаются. Государство не стремится повышать уровень благосостояния пенсионеров, а лишь старается, чтобы они имели самое необходимое.